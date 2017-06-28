Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da, cenaze aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da, cenaze aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsmail Parlak yönetimindeki 37 HE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, 67 FC 477 plakalı cenaze aracıyla Araç ilçesinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Parlak, kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kastamonu #cenae aracı
banner863
Önceki Haber
Samsunspor yeni sezonu açtı
Sonraki Haber
Kilis'te amca yeğen kavgası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.