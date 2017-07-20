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Cephanelik gibi ev!

SAMSUN'un Bafra İlçesi'ndeki evinde, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirilen çiftçi 65 yaşındaki İsmet E. gözaltına alındı.

Cephanelik gibi ev!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftçi İsmet E.'nin evinde kaçak silahlar olduğu bilgisini edindi. Ekipler bu sabah şüpheliye ait Bafra İlçesi Kelkikler Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Adreste arama yapan polis, hepsi ruhsatsız, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 142 kalaşnikof mermisi, 169 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu, 3 tabanca şarjörü ve tüfek dürbünü ele geçirip, şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki sorgusu tamamlanan İsmet E., bugün Bafra İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ev #samsun bafra
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