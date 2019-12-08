Ceren Özdemir için yürüdüler

Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı.

Vatandaşlar Özdemir ailesine destek olmak ve kadına şiddeti kınamak için yürüdü.

Kalabalık yürüş Ceren Özdemir'in ailesinin yaşadığı evin önünde son buldu. Vatandaşkar Özdemir ailesine taziyelerini iletti.

Fatsa ilçesinde ise sessiz tepki vardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar Plevne Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Fatsa Belediye Başkanı ı İbrahim Etem Kibar'da katıldı.

20 yaşındaki Ceren'in üniversite arkadaşları yürüyüş sonrası toplananlara seslendi.



ulusal.com.tr