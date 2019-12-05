Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Katil Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YURT 05.12.2019, 15:15 05.12.2019, 15:32
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.
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