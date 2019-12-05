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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

YURT 05.12.2019, 14:00 05.12.2019, 14:01
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç adliyeye sevk edildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

#Ceren Özdemir #Özgür Arduç
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