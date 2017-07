TÜRKİYE'NİN bilinen en eski destinasyonlarından Çeşme, 5 yıldızlı otellerin yanı sıra çok sayıda butik oteli, kendine özgü mimarisi, zengin ve lezzetli mutfağı ile de biliniyor.

Çeşme, güzel koyları, eşsiz plajları, tarihi zenginlikleri, şifalı sıcak suları, eğlence yerleri, dünyanın en iyileri arasında bulunan sörf mekanlarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunuyor. Çeşme, kent merkezi, Alaçatı, Çiftlik, Dalyan, Germiyan, Ildırı, Ilıca, Ovacık ve Reisdere mahalleleriyle, gece hayatı sevenlerden doğa turizmine, şarap turizminden kaplıca turizmine ya da su sporlarına kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Çeşme'de bulunan 3 marinada aynı anda binden fazla yata hizmet verilebiliyor. Turizm sezonu dışında yaklaşık 40 bin olan ilçe nüfusu, yaz aylarında günü birlik ziyaretçilerle birlikte 1 milyona yaklaşıyor.

Türkiye'nin bu cennet köşesini anlatan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, herkesi Çeşme'yi görmeye davet etti. Sezonun ilk yarısının tamamlandığını hatırlatan Dalgıç, "Ülke ve dünya turizmindeki sıkıntılardan biz de etkileniyoruz. Ama şu an Çeşme dolu dolu yaz günlerini yaşıyor. Bundan sonra Kurban Bayramı ile birlikte Ekim ayına kadar sürecek bir sezon var. Çeşme'ye herkesi davet ediyoruz" dedi.

FESTİVALLERLE GELENEKLERİNİ YAŞATIYORLAR

Çeşme'nin her gelir grubundan misafiri olduğunu ancak daha çok üst gelir grubunun tercih ettiğini söyleyen Dalgıç, "Çeşme gerçekten üst segmente hizmet veren bir bölge. Ancak havlunuzu alıp denize de girebileceğiniz bir yer. Su sporları açısından da çok zengin. Sörf ve kite sörf, yelken ve yatlarla ilgili uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Her hafta belediyenin de organize ettiği projeleri gerçekleştiriyoruz. '9 durak 9 deneyim' adlı bir proje içinde bizim yaşam biçimimizi ortaya çıkaran etkinliklerimiz var. Alaçatı'da Ot Festivali, Dalyan'da Aşk festivali, Ilıca'da Ata'ya Saygı, Ovacık'ta yaptığımız Tarım Festivali gibi etkinliklerimiz var. Ovacık'ta Çeşme’ye özgü, koyun, koç ve kavununu konuklarımızla paylaşarak geleneklerimizi yaşatıyoruz" diye konuştu.



"ÇEŞME'DE HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ YOK"



Çeşme'deki turizm işletmelerinin her şey dahil sistemi uygulamadığına dikkat çeken Dalgıç, şöyle devam etti:



"Bu şekilde konaklayan her konuğumuz Çeşme'nin her yerini görme fırsatı buluyor. Dışarıdaki kafe de, restoran da, ören yeri de çalışmış oluyor. Gelen konuklarımızın Çeşme'de göreceği çok şey var. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok rüzgar alan bir köşeden sakin bir köşeye 10 dakika içinde gidebilirsiniz. Tarih var, kaplıca var, rüzgarla birlikte bütün deniz sporlarını yapabileceğiniz bir ortam var. Gurme turizmi açısından dünya mutfaklarının her birini yaşayabileceğiniz ortam var. Bugün dünyada da çok az görülebilecek şekilde her tür eğlence mekanımız var ve bunlar dolu dolu müşterilerini bekliyor."

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"



Çeşme'nin yapılaşmasıyla ilgili eleştirilere de değinen Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:



"Demokrasi'ye inanıyorsak ben Çeşme Belediye Başkanı ve vatandaş Muhittin Dalgıç olarak eleştiriye her zaman açığım. 3 kuşaktır bu bölgede yaşayan bir insanım. Çeşme betonlaşmaya başladı diyorlar. Ben 3 dönemdir belediye başkanıyım. Ne enine ne de boyuna 1 cm kimseye hak vermemişimdir. Hiçbir imar planı yapmamışımdır. Olanı da aksine revize edip lejantlarını da küçülten bir yapı içerisindeyiz. Sadece turizmle ilgili planlar yapmaya çalışıyoruz. Çeşme 267 kilometre kare bir alan. Çeşme bu alanın içinde yüzde 20 yapılaşmıştır. Böyle de kalmalıdır. Biz korumacı bir turizm anlayışıyla hareket ediyoruz.



"ÇEŞME'NİN 10 YIL ÖNCEKİ DENİZİ NEYSE BUGÜN DE AYNI ŞEKİLDE"



Çeşme'de geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve yakıt sızması nedeniyle kirliliğe neden olan gemi kazasını değerlendiren Dalgıç, "Çeşme'nin 10 yıl önceki denizi neyse bugün de aynı şekildedir. Maalesef ki talihsiz bir kaza yaşadık. Şu an hem belediyemizin, hem valiliğin hem de çevre gruplarının yaptığı analizler ve laboratuvar testi sonuçlarına göre denizlerimizde hiç bir kirlilik yoktur. Konuklarımız güvenle denize girebilir. Çeşme gerçekten coğrafyası açısından baktığımızda muhteşem bir alandır. Ülkemizin ve dünyanın en güzel köşelerinden biridir. Bizler belediye olarak yasalara uygun olarak, eşitlik içerisinde kimseye imtiyaz tanımadan hizmet veriyoruz. Bütün konuklarımızı buraya davet ediyoruz" diye konuştu.