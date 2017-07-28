İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, yelkenli bir teknenin 21.00'de Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığını bildirmesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4'ü çocuk, 2'si kadın 6 kişinin cesedine ulaşıldı. 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.
Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirttiler.
Kayıp oldukları değerlendirilen 2 göçmenin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü, kaçan organizatörün yakalanması için de çalışma yapıldığı öğrenildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
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