Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk'ün İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Boydak başkan vekili seçildi

Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün 15 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, yapılan Belediye Meclisi seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Alper Boydak 22 oyla başkan vekili seçildi.



Murat Göğebakan Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda yapılan seçimi birinci başkan vekili Özcan Özal yönetti. Seçimde AK Parti, Ali Alper Boydak'ı, CHP ise meclis üyesi Süleyman Yontay'ı aday gösterirken MHP ise seçimde aday çıkartmadı.

Yapılan konuşmaların ardından meclis üyeleri oylarını kullandı. Yaklaşık yarım saat süren seçimde AKP'nin adayı Ali Alper Boydak kullanılan 31 oyun 22'sini alarak Ceyhan Belediye başkan vekili seçildi. CHP'nin adayı Süleyman Yontay 7 oy alırken 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Boydak, Ceyhan için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Boydak, şunları kaydetti:

"Ceyhan artık birlik ve beraberlik istiyor. Tüm partilerin Ceyhan’a vereceği çok şey var. Onun için bu belediyeyi el birliğiyle hep beraber yöneteceğiz. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını devraldığımızı unutmayacağız. Zor ve sorumluluğu yüksek bir görevde bizi tercih ettiniz. İnşallah bu görevde elimden gelen gayreti göstereceğimi çekinmeyeceğimden herkes emin olsun."

Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği seçimine AKP Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ile Mehmet Şükrü Erdinç de katılarak meclis salonundan gelişmeleri izledi. Seçimin ardından milletvekilleri yeni başkan vekili Boydak'ı tebrik ederek meclis üyeleri ile fotoğraf çektirdi.