Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, eski açık cezaevinin 4 koğuşunu istiridye mantarı tesisine dönüştürerek üretime başladı.

0 0 0 0

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce, eski açık cezaevinin 4 koğuşunda istiridye mantarı üretimine başlandı.

Salihli'de eski açık cezaevindeki atıl durumdaki koğuşlar, istiridye mantarı üretimi için tesise dönüştürüldü. Deneme üretiminde elde edilen ürünler kilogramı 8 liradan satışa sunulurken eylül ayından itibaren tam kapasite üretime geçme kararı alındı.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi.

İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96 hükümlü çalıştığını belirtti. Keskin, tahliye olacak mahkumların üreten, meslek sahibi ve kalifiyeli bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.



Koğuşlar mantar üretme tesisi oldu

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yeni hizmet binasına kavuştuktan sonra Durasıllı Mahallesi'ndeki eski açık cezaevinde koğuşları değerlendirmek istediklerini anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Kurumumuzda örtü altı sebzecilik ile diğer faaliyetlerin ardından istiridye mantarında deneme üretimine başladık. Mantar üretimi için bu koğuşları değerlendirmeyi düşündük. Bu kapsamda kurumumuzun İnşaat İş Kolu’nda görev alan hükümlülerimiz yardımıyla ellişer metrekareden oluşan 4 adet koğuşu birleştirdik ve 2 adet 100 metrekareden üretim odası haline getirdik. Üretim merkezlerimizin yapım aşamasının her safhasında hükümlülerimiz görev aldı."



Yüksek verimi ve sağlıklı olması nedeniyle istiridye mantarı üretme kararı aldıklarına işaret eden Bereketli, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminde mantar tüketimi düşük olduğu için hemen deneme üretimine başlama kararı aldık. Deneme üretiminde de kısa sürede başarı elde ettik ve 2,5 ton istiridye mantarı üretebileceğimizi hesapladık. 1 yılda 4 üretim periyodu olacağı için 30 ton üretim bekliyoruz. Eylül ayından itibaren tam kapasite üretime geçmeyi planlıyoruz. Deneme aşamasında elde ettiğimiz ürünleri kilogramı 8 liradan satışa sunmaya başladık. Üretim merkezimizde özel sistemler sayesinde sıcaklık sabit tutuluyor. Üretim merkezimizde 1 ziraat mühendisi, 1 atölye şefi ve 4 hükümlü görev alıyor."

Kaynak: