"Change" operasyonunda bir milyon liralık 7 araç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde farklı illerde motor ve şasi numaraları "change'' adı verilen yöntemle değiştirilen 7 aracın Konya'dan giriş yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, piyasa değeri bir milyon lira olan 7 aracı ele geçirdi.

Kazalı ya da hasarlı 7 aracın, motor ve şasi numarası değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü, olayla ilgili 10 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.