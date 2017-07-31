CHP, "TRT'de yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılması" gerekçesiyle Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP, "TRT'de yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılması" gerekçesiyle Meclis araştırması açılmasını istedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci kökenli İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve arkadaşlarınca TRT ile ilgili TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verildi.



Araştırma önergesinin gerekçesinde, TRT'nin geçmişte taraflı yayıncılık, torpilli işe alım iddialarıyla gündeme geldiği öne sürülerek, son günlerde ise TRT bütçesinden kimlere ve hangi kuruluşlara ne kadar ödeme gerçekleştirildiği, bu ödemelerin hangi gider kalemleriyle gösterildiği, kimlerin bilgisi dahilinde yapıldığı sorularının kamuoyunda yanıt beklediği ifade edildi.



Gerekçede, TRT'nin programlarını hangi şirketlere yaptıracağını belirlerken ne tür kriterler aradığının şaibeli olduğu iddia edildi.



Elektrik abonelerinden alınan TRT payının, haksız bir bedel olarak tüketiciye yansıtıldığı savunulan gerekçede, "TRT'de yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılmalı, yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili şeffaflığın sağlanıp bunların da somut göstergelerle kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır." ifadesine yer verildi.