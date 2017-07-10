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CHP İlçe Başkanı cinayet soruşturmasında gözaltına alındı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili CHP İlçe Başkanı ve 2 oğlu gözaltına alındı.

CHP İlçe Başkanı cinayet soruşturmasında gözaltına alındı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili CHP İlçe Başkanı ve 2 oğlu gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kağgirpınar Mahallesi'nde yaşayan Yücel Kara (30), gece saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Kara'yı kurtaramadı.

Kara'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili Ağlı CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile oğulları G.Ç. ve G.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küre Adliyesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu
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