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CHP İlçe Başkanı ve 2 oğlu cinayetten gözaltında

KASTAMONU'nun Ağlı İlçesi'nde 30 yaşındaki Yücel Kara'nın evinin önünde tabanca ile öldürülmesi olayı ile ilgili CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile iki oğlu gözaltına alındı.

CHP İlçe Başkanı ve 2 oğlu cinayetten gözaltında




Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #ilçe başkanı #KASTAMANU/AGLI #YÜCEL KARA #HASAN HÜSEYİN Ç
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