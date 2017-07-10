KASTAMONU'nun Ağlı İlçesi'nde 30 yaşındaki Yücel Kara'nın evinin önünde tabanca ile öldürülmesi olayı ile ilgili CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile iki oğlu gözaltına alındı.

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