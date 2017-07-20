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CHP'li başkana tehdit

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer'in otomobilinin sağ arka lastiği kesilirken, arkasına sprey boya ile "Sıra sende" diye yazıldı.

CHP'li başkana tehdit

İlçe Başkanı Taşkın Özer, dün gece arkadaşı ve bir parti üyesi ile birlikte Büyükçekmece sahilinde bulunan bir restorana yemeğe gitti. 34 PN 2311 plakalı otomobilini restoranın bulunduğu alanın biraz uzağına park eden Özer yemek ardından eve dönmek için restorandan ayrıldı. Aracına bindikten kısa süre sonra, arka lastikten ses geldiğini fark eden CHP​ İlçe Başkanı Özer aracını durdurup kontrol etti. Bu sırada, sağ arka lastiğin bıçakla kesildiğini ve özel aracının arka tamponuna kırmızı renkli sprey boyayla 'Sıra Sende' yazıldığını gördü. Avukat olan İlçe Başkanı Taşkın Özer, Büyükçekmece Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polisin yaptıığı incelemede, lastik bijonlarının da gevşetildiği fark edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve güvenlik büro amirliği olayı soruşturmaya başladı.

C​HP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, avukat olduğunu ancak ilçe başkanlığına getirildiği 2 yıldan bu yana dava almadığını vurgularken, "Doğal olarak işimden ötürü tehdit almam mümkün değil. Bu saldırı ve tehdidin siyasi içerikli olduğunu düşünüyorum. Emniyet güçlerinin bunu yapanları bulacağına da eminim. Polisimize güvenim tamdır. Bu tip tehditlerden de yılıp, korkacak değiliz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #TAŞKIN ÖZER #tehdit
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