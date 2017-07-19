CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a, referandum çalışmaları sırasında bıçakla saldıran akvaryumcu Abdullah Ateş, tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesi'nde geçen 6 Nisan’da partililerle birlikte referandum için esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dükkanına girdiği akvaryumcu 43 yaşındaki Abdullah Ateş'in tepkisiyle karşılaştı. Ateş, ardından elindeki bıçakla Arık ve yanındaki partililere saldırdı. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polise teslim edildi. Abdullah Ateş, nöbetçi mahkemece 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ateş, geçen 17 Mayıs'ta Kayseri 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. CHP Milletvekili Çetin Arık'ın avukatı ve aynı zamanda CHP Melikgazi İlçe Başkanı olan İbrahim Kaan duruşmada hazır bulundu. Söz alan avukat Kaan, sanığının ailesinin mağdur olmaması için şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Ateş'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.