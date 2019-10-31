Christiane Flechtner, Muğla'yı ziyaret etti

Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeleri seyahat ederek gazete ve dergilere içerik üreten Gazeteci Christiane Flechtner, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezini ziyaret etti.

Flechtner, Uluslararası turizm şirketi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezine gitti.

Flechtner, aromatik bitkilerin yağa dönüştürüldüğü laboratuvarı ziyaret ederken daha sonrada 772 yerel tohumun olduğu odayı gezdi.

Tohumları tek tek inceleyen Flechtner, Tohum Merkezinin içinde bulunan üretim seralarını gezerek burada biber topladı.

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