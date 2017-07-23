Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan köylülerin ürünlerini, hasat zamanı dolu vurdu. Zarar büyük... Üreticilerin Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına gönderdiği görüntüler, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 temmuz günü dolu yağışı vardı.



100 bin dönüm arazide ekili, meyve ve sebze yağıştan büyük zarar gördü.

"Tam hasat zamanı yağan dolu nedeniyle üreticiler ürünlerini toplayamadı. Bu ürünlerin içinde karpuz kavun domates biber patlican gibi ürünlerde yüzde yüz zarar meydana geldi."



Geçimini tarımla sağlayan Yeşilova köyünden Gökçe Behçel, hasarın boyutunu anlattı.

"Elimde gördüğünüz kavun aşağı yukarı 5-6 tane ceviz büyüklüğünde delikleri var."



Üreticiler zararlarının karşılanmasını bekliyor.

"Burada yapılan masraf 40 bin liradır. Görmüş olduğunuz gibi kavunların vaziyeti. Bu gördüğünüz tarla yemyeşildi. Ama şimdi bakın kupkuru."







ulusal.com.tr