Girdilerin pahalılığı, tarım ürünlerinde ithalatın önünün açılması... Bu sıkıntıların yanında çifti, bir de DEDAŞ ile boğuşuyor. DEDAŞ, çiftçinin destekleme primine "elektrik borcu var" gerekçesiyle el koyuyor. Ziraat odaları bu duruma itiraz ediyor. Çünkü tarlasını elektrikle sulamayan çiftçiye de "borcun var" deniliyor. Bu durum son olarak Batman'da yaşandı izleyelim.

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