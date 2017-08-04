Çiftçi desteklemelerine bloke koyan DEDAŞ’a Batman Ziraat odasından tepki geldi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014 yılında elektrik borcu olanın destekleme primine el konulacağını duyurmuştu.
O günden bugüne onlarca çiftçi mağdur oldu. Desteklemesini alamayan çiftçi faizle bankadan borç almak zorunda kaldı.
Ziraat Mühendisleri Odası Batman Şube Başkanı Ebubekir Doğan, çiftçinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.
Köylülerin çoğu tarlasını sulamak için kanalları kullanıyor. DEDAŞ'ın "Elektrikle sulanmış" dediği tarlaların çevresinde elektrik hattı dahi yok.
Doğan bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
ulusal.com.tr
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