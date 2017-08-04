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Çiftçiye DEDAŞ darbesi

Girdilerin pahalılığı, tarım ürünlerinde ithalatın önünün açılması... Bu sıkıntıların yanında çifti, bir de DEDAŞ ile boğuşuyor. DEDAŞ, çiftçinin destekleme primine "elektrik borcu var" gerekçesiyle el koyuyor. Ziraat odaları bu duruma itiraz ediyor. Çünkü tarlasını elektrikle sulamayan çiftçiye de "borcun var" deniliyor. Bu durum son olarak Batman'da yaşandı izleyelim.

Çiftçiye DEDAŞ darbesi
Çiftçi desteklemelerine bloke koyan DEDAŞ’a Batman Ziraat odasından tepki geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014 yılında elektrik borcu olanın destekleme primine el konulacağını duyurmuştu.

O günden bugüne onlarca çiftçi mağdur oldu. Desteklemesini alamayan çiftçi faizle bankadan borç almak zorunda kaldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Batman Şube Başkanı Ebubekir Doğan, çiftçinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Köylülerin çoğu tarlasını sulamak için kanalları kullanıyor.  DEDAŞ'ın "Elektrikle sulanmış" dediği tarlaların çevresinde elektrik hattı dahi yok.

Doğan bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.


ulusal.com.tr
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