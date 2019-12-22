Çıldır Gölü donuyor
Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü buz tutmaya başladı. Doğanın güzelliğine kapılan vatandaşlar Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi yaptı.
YURT 22.12.2019, 16:32
Eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü donuyor.
Gölün Ardahan kıyılarında 5 santimetreye varan buz kalınlığı oluştu.
Ardahan-Kars sınırında yer alan, kışın büründüğü güzellikle kendine hayran bırakıyor.
Gezginlerin uğrak duraklarından biri Çıldır.
Doğanın büyüsüne kapılıp günün tadını çay keyfi yaparak çıkaranlar bile oluyor.
Göl tamamen donduğunda ziyaretçilerin sayısı da artacak.
Yerli yabancı çok sayıda turist, gölün yüzeyinde yürümek, kızakla kaymak, balık tutmak için gün sayıyor
ulusal.com.tr
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