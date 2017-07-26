Asfaltlama ve inşaat çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısında yolcu ile tır giriş ve çıkışları başladı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asfaltlama ve inşaat çalışmaları nedeniyle geçici kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı, yolcu ile tır giriş ve çıkışlarına açıldı.



Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında 20 Temmuz'da başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla sınır kapısından geçişler başladı.



Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkesine giden bazı Suriyeli ailelerin de Türkiye'ye döndükleri görüldü.



Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor.

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