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Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı

Asfaltlama ve inşaat çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısında yolcu ile tır giriş ve çıkışları başladı

Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asfaltlama ve inşaat çalışmaları nedeniyle geçici kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı, yolcu ile tır giriş ve çıkışlarına açıldı.

Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında 20 Temmuz'da başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla sınır kapısından geçişler başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkesine giden bazı Suriyeli ailelerin de Türkiye'ye döndükleri görüldü.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cilvegözü #sınır kapısı #hatay
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