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Cinayet zanlısı domuz sanılıp vurulunca yakalandı

Denizli'de cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, bir çiftçinin domuz avı sırasında yanlışlıkla bu kişiyi bacağından vurması sonucu yakalandı.

Cinayet zanlısı domuz sanılıp vurulunca yakalandı

Denizli'de cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, bir çiftçinin domuz avı sırasında yanlışlıkla bu kişiyi bacağından vurması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi'nde ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu İmren Berber'in (36) cesedine 2 Ağustos 2016'da bir tütün tarlasında ulaşıldı.
Kadının öldürülmesiyle ilgili aranan A.U'nun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda saklandığının tespit edilmesi üzerine 27 Aralık 2016'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir uzman çavuşu silahla yaralayan A.U, kayıplara karıştı.
Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde domuz avına çıkan çiftçi H.T, tarlasında domuz sanıp tüfekle bir kişiyi yaraladığını jandarmayı arayıp bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, dere yatağındaki çalılıkların içinde sol bacağından yaralı bir kişi olduğunu tespit etti.
Ekipler kendisini İ.D olarak tanıtan kişinin sahte kimlik beyan ettiğini, Berber'in öldürülmesi ve uzman çavuşun yaralanmasıyla ilgili aranan A.U olduğunu tespit etti. Şahsın üst aramasında kendisine ait kimliğin yanı sıra ruhsatsız tabanca, 35 mermi, harita, 3 bin 500 dolar ve bin 100 lira bulundu.
Zanlı, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zanlı #yaralama #domuz avı #domuz #cinayet
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