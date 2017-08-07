ANTALYA'da 3 kişi arasında çıkan Orhan Mert'in bıçakla öldürülüp Tuncer Ş.'nin yaralandığı kavganın, söylendiği gibi borç- alacak anlaşmazlığından değil, eşcinsellik tartışmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Cinayetten ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ümit S.'nin ve öldürülen Orhan Mert'in eşcinsel oldukları iddianamede yer aldı.

Cezaevinden geçen mart ayında izinli çıkan 35 yaşındaki Orhan Mert., Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde oturan arkadaşı 24 yaşındaki Tuncer Ş.'nin yanına geldi. İki arkadaş, 1 Nisan günü saat 19.30 sıralarında evde kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluştu. İddiaya göre taraflar arasında kavga çıktı ve Orhan Mert'i bıçakla öldürüp, Tuncer Ş.'yi de yaralayan kişi kaçtı. Olayı soruşturan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini saptadığı şüpheli 27 yaşındaki Ümit S.'yi yakaladı. Ümit S. sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



İNTERNETTE KÜFÜRLEŞMİŞLER



İlk önce borç- alacak anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen olayın gerçekte ikisi de eşcinsel Orhan Mert ve Ümit S.'nin sosyal medya üzerinde girdikleri cinsel tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Erdal Urfalı'nın hazırladığı iddianameye göre Orhan Mert., eşcinsel erkeklere özel geliştirilmiş sosyal ağ uygulaması üzerinden cinsel ilişkiye girebileceği erkek ararken, eşcinsel olan Ümit S. ile karşılaştı. Bir süre mesajlaşan Orhan Mert ve Ümit S. arasında küfürleşmleye varan tartışma oldu.



Orhan Mert., 'Aslan avının peşine düşmez, avının gelmesini bekler. Ben de pusuya yatarak kana susamış şekilde seni bekleyeceğim' diye mesaj attığı Ümit S. hakkında bilgi topladı. Sonra da arkadaşı arkadaşı Tuncer Ş.'den, internet üzerinden Ümit S. ile tanışıp eve getirmesi için talepte bulundu.



Tuncer Ş. de 'Koray' adını kullanarak site üzerinden ulaştığı Ümit S. ile mesajlaşmaya başladı. Sonra da onunla buluşup evine gitti, ardından Orhan Mert.'e bilgi verdi. Orhan Mert. de eve giderek usturayla Ümit S.'ye saldırdı. Ümit S. de yanında taşıdığı sustalı bıçakla Orhan Mert'i öldürdü, Tuncer Ş.'yi de yaralayıp kaçtı.



ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR



İddianamenin kabul edilmesinden sonra Ümit S. hakkında 'haksız tahrik altında Orhan Mert'i öldürmek, Tuncer Ş.'yi de öldürmeye teşebbüs suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ümit S. ile taraf avukatları katılırken, şikayetçi Tuncer Ş. ise duruşmaya gelmedi.



'TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRECEKLERİNDEN KORKTUM'



Sanık Ümit S.savunmasında, ölen Orhan Mert'le daha önce hiç yüz yüze gelmediklerini, internet üzerinden kendisini tehdit ettiğini söyledi. Orhan Mert ve Tuncer Ş.'nin kendisine tuzak kurarak eve götürdüğünü kaydeden sanık Ümit S., "Orhan Mert beni usturayla elimden yaraladı. Tuncer Ş. ise koluyla boğazımı sıktı. Bana tecavüz edip öldüreceklerinden korktuğum için bıçak kullandım. Tuncer Ş.'den şikayetçiyim" dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. adlı kişi de ölen Orhan Mert'in kendisine Ümit S.'nin fotoğrafını gösterip, 'Bu kişiyi arıyorum, öldüreceğim' dediğini söyledi.



Mahkeme heyeti müşteki sanık Tuncer Ş.'nin ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.