MANİSA'da, Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er cinnet getirerek piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açtı. Olayda 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Kula Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Askerlik görevini yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir er, girdiği bunalım sonucu otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. 3 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı olayın ardından cinnet geçiren er aynı tüfekle intihar etti.

Yaralı askerler karakoldakilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı 3 asker daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.