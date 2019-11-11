Çırçır Rolesi Yalvaç'tan dünyaya açılıyor

Deri sektörünün zor zanaatlerinden biri, çırçır rolesi üretimi... Çırçır Fabrikalarının ana parçası olan roleler Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üretiliyor.

Bir zamanlar tabakhanelerinde farklı alanlar için derilerin işlendiği küçük ilçede pazar sorunu yaşandı. İşsiz kalan usta tabakçılar da bu zorlu üretime yöneldi. Şimdilerde yirmi atölyeden çekiç sesleri yükseliyor.

Diğer adıyla Çırçır Topu; Pamuğun işlenmesini, çekirdeğinden ve yabancı maddelerden arındırılmasını sağlıyor. Ülke ihtiyacının yüzde doksanını karşılayan Yalvaç, aynı zamanda ihracatta da hatırı sayılır bir konumda.

Ürünün yapımı, Omurganın hazırlanması, roleyi oluşturacak deri çakımı ve torna olmak üzere 3 aşamada tamamlanıyor.

Yapımı ortalama 8 ila 10 gün süren imalatın her aşaması kol gücü ve olağanüstü sabır gerektiriyor.

Önceden hazırlanan ve kurutulan deriler ince şeritler halinde kesilip, presleniyor. Deri uçları üst üste gerilerek yapıştırılır ve kurutuluyor. Tüm deriler kuruyup sağlamlaştıktan sonra çakma işlemine geçiliyor.

Deri şeritlerin kaymaması ve boşluk oluşmaması için, devamlı sıcak duran deri kemik atıklarından oluşan tutkala batırılıyor. Omurga üzerinde demir tırnaklarla sıkıştırılarak çakılıyor.

Her işlem sonrası role bir gün kurumaya bırakılıyor. Kuruyup sertleşen deriden tırnaklar sökülüyor. Tıraşlama için özel üretilen bıçaklarla deri demetinin yanları temizleniyor.

Son aşama ise torna ve temizlik.

Ürünün maliyeti çok, kazancı neredeyse yok.

Zorlu çırçır rolesi üretiminin çilesini çeken ustalar, bu stratejik ürüne devlet eli uzansın istiyor.

ulusal.com.tr