Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Kaynak: DHA
Cizre'de yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada muayene edilen 2 aylık yavru aslanın sağlıklı olduğu belirlendi.
Karnı doyurulan yavru aslan, buradan da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
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