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Çocuğu kurtardı, kendisi akıntıya kapıldı

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Onur Korkmaz, boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardıktan sonra kendisi akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu kurtardı, kendisi akıntıya kapıldı


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ordu/Ünye #Onur Korkmaz
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