ORDU'nun Ünye İlçesi'nde serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Onur Korkmaz, boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardıktan sonra kendisi akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.

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