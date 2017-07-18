ORDU'nun Ünye İlçesi'nde serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Onur Korkmaz, boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardıktan sonra kendisi akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.
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