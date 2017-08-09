KONYA’da bir sanayi sitesindeki çöp konteynerinin yanında vurularak öldürülmüş olarak bulunan sokak köpeğinin yapılan şikayet üzerine sitede işyeri bulunan 39 yaşındaki Süleyman K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Süleyman K., köpeği çocuğuna saldırdığı iddiasıyla av tüfeği ile vurarak öldürüldüğünü ileri sürüldü. Süleyman K.’nın vurduğu köpeği sürükleyerek çöp konteynerinin yanına taşıması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.



Olay, 4 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde 4 yaşlarındaki bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak öldürülmesi ile ilgili yapılan ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Polisin araştırması sonrası köpeği sanayi sitesinde havalandırma boruları yapan bir işyerini işleten Süleyman K.'nın öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Süleyman K.’nın buradaki ifadesinde, "İşyerimdeyken dışarıda oynayan çocuğumun bağırdığını duydum. Dışarı çıkarken çocuğum içeri kaçıyordu. Köpeğin saldırdığını söyleyince bende dışarı çıkıp köpeği kovaladım. Oğlum yine kapıda oynarken köpek yeniden oğluma saldırdı. Bende ruhsatsız av tüfeğim ile köpeğe ateş ettim. Sonra köpek yere düşüp öldü. Bende ortada kalmasın diye çöpün yanına bıraktım. Ben keyfi olarak durduk yere köpeği öldürmedim. Çocuğumuza zarar vermesin diye ateş ettim" dediği öğrenildi.



Süleyman K.'nın köpeği öldürdükten sonra çöp konteynerine doğru sürüklemesi bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Diğer taraftan aldıkları ihbar üzerine sanayi sitesine giden Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri, vurulmuş halde buldukları köpeği Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Kliniği'nde götürerek burada rapor alıp, Süleyman K. hakkında şikayetçi oldukları belirlendi.



Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması ve Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na aykırı davranmak suçundan hakkında işlem başlatılan Süleyman K. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.