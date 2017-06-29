Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Belediyeye ait çocuk parkında falçatanın da kullandığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Çorlu’nun Omurtak Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi tarafından işletilen bir kafeteryanın da bulunduğu çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ile arasında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan kişi parkta karşılaştı.



Parkta oynayan çocukların gözü önünde ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz adı belirlenemeyen kişi üzerindeki falçatayı çıkarıp kavga ettiği İ.K.,’ye saldırdı. İ.K. de eline aldığı bir şişe ile kendisini savunmaya çalışırken, yaşanan arbedede ikisi de yaralandı.



Olay yerine gelen polis, elinde ve başında kesi oluşan İ.K.’yi yakalarken diğer kişi ise olay yerinden kaçtı. İ.K., hastanede tedavi altına alınırken polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.