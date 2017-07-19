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Çocuk parkında tehlikeli dakikalar

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünerek kaydırağın üzerine düştü.

Çocuk parkında tehlikeli dakikalar

Akyazı'da sabah saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akyazı Aktarla Mahallesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünürken, ağacın dalları kaydırağın üzerine devrildi. Ağacın tutuşması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yıldırımın sabahın erken saatlerinde düşmesi ile olası bir faciadan dönüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #Akyazı #çocuk parkı #yıldırım düştü
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