SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünerek kaydırağın üzerine düştü.

Akyazı'da sabah saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akyazı Aktarla Mahallesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünürken, ağacın dalları kaydırağın üzerine devrildi. Ağacın tutuşması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yıldırımın sabahın erken saatlerinde düşmesi ile olası bir faciadan dönüldü.