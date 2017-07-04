İstanbul'daki Şamlar Ormanı bugünlerde çocukları ağırlıyor.
Başakşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde her yıl gerçekleştirilen izci kampı başladı.
Çocuklara okçuluktan, çadır kurmaya kadar birçok alanda eğitim veriliyor.
Sporla iç içe olan çocuklar, gelecekteki spor kariyerlerine de kolaylıkla yön verebilecek.
Yaşları 7-16 arasında değişen yaklaşık 150 çocuk kampta bir hafta kalacak. Kamlar 7 kur şeklinde devam edecek.
ulusal.com.tr
İstanbul Başakşehirli çocuklar izci eğitimlerine başladı. Doğa ve sporla iç içe olan çocuklar; kamp hayatı ile hiç yaşamadığı duyguları yaşadılar.
İstanbul'daki Şamlar Ormanı bugünlerde çocukları ağırlıyor.