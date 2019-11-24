Çocukları dağa götürülen ailelere destek büyüyor
Dağa götürülen çocuklarını HDP ve PKK'dan isteyen aileler, direnişe devam ediyor. Diyarbakır'da HDP İl binası önünde başlayan eylem 82'nci gününü doldurdu.
YURT 24.11.2019, 19:18
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.
3 Eylül'de başlayan oturma eylemine destek ziyaretleri hız kesmiyor. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası üyeleri anneleri yanlız bırakmadı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşları da annelerin yanındaydı.
Havaların soğumasına rağmen çadırda bekleyen anneler, evlatlarını almadan gitmeyecek. Eylem 3 aya yaklaştı.
ulusal.com.tr
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