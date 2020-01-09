banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Çocukların kar sevinci

Aydın'da çocuklar okul bahçesine getirilen karla doyasıya eğlendi. Daha önce hiç kar görmeyen çocuklar ders ziline aldırmadan doyasıya eğlendi.

YURT 09.01.2020, 16:22
Çocukların kar sevinci

Öğretmenleriyle birlikte hem kardan adam yaptılar, hem kar topu oynadılar.

Bu renkli görüntüler Aydın'da Kocagür İlkokulu'nda yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun bahçesine bir kamyon kar bırakıldı.

Dersten çıkıp bahçedeki bembeyaz örtüyü gören çocuklar sevinçlerini kar topu yaşayarak paylaştı.

Daha önce hiç kar görmeyen çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.

ulusal.com.tr

#aydın
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P