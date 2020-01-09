Çocukların kar sevinci

Öğretmenleriyle birlikte hem kardan adam yaptılar, hem kar topu oynadılar.

Bu renkli görüntüler Aydın'da Kocagür İlkokulu'nda yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun bahçesine bir kamyon kar bırakıldı.

Dersten çıkıp bahçedeki bembeyaz örtüyü gören çocuklar sevinçlerini kar topu yaşayarak paylaştı.

Daha önce hiç kar görmeyen çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.



ulusal.com.tr