Çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbet sürecek
Diyarbakır'daki ailelerin PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için başlattıkları evlat nöbeti sürüyor. HDP İl Binası önündeki nöbette aileler, yavrularına kavuşacağı günü bekliyor. Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına yönelik öfke ise giderek büyüyor.
YURT 20.12.2019, 19:21
Evlatlarını bölücü terörün pençesinden kurtarma mücadelesi veren Diyarbakır ailelerinin direnişi sürüyor.
Anneler, PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP İl Binası önünde 3 Eylül'den beri nöbette. Her anne çocuklarına kavuşacağı güne kadar mücadeleden asla vazgeçmeyecek.
Saliha Edizer, 5 yıldır burnunda tüten oğlu Yakup Edizer'e kavuşmak umuduyla İstanbul'dan kalktı, Diyarbakır'a giderek nöbete güç kattı.
Songül Altıntaş da tıpkı Saliha anne gibi 5 yıldır oğul hasreti çekiyor. Oğlu Müslüm Altıntaş için nöbette olan Songül anne, HDP'ye tepkili.
ulusal.com.tr
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