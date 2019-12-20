Çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbet sürecek

Evlatlarını bölücü terörün pençesinden kurtarma mücadelesi veren Diyarbakır ailelerinin direnişi sürüyor.

Anneler, PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP İl Binası önünde 3 Eylül'den beri nöbette. Her anne çocuklarına kavuşacağı güne kadar mücadeleden asla vazgeçmeyecek.

Saliha Edizer, 5 yıldır burnunda tüten oğlu Yakup Edizer'e kavuşmak umuduyla İstanbul'dan kalktı, Diyarbakır'a giderek nöbete güç kattı.

Songül Altıntaş da tıpkı Saliha anne gibi 5 yıldır oğul hasreti çekiyor. Oğlu Müslüm Altıntaş için nöbette olan Songül anne, HDP'ye tepkili.

ulusal.com.tr