Diyarbakırlı 15 yaşındaki Hakan Aktaş, 5 yıl önce yakalandığı hastalık dolaysıyla 36 kilogramdan 20 kilograma düştü.

Diyarbakır'da yaşayan 15 yaşındaki Hakan Aktaş, 5 yıl önce yakalandığı ve henüz teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Aktaş, 5 yıl önce yakalandığı hastalık dolayısıyla 36 kilogramdan 20 kilograma düştü.







Hastalığından dolayı yürüme kabiliyetini kaybeden Aktaş, günlerini evlerinin penceresinden hüzünlü bir şekilde dışarıyı izleyerek geçiriyor.



Günden güne zayıflayan Aktaş, yeniden eski sağlıklı günlerine kavuşmanın özlemini yaşıyor.



Bilgisayar mühendisi olmak istiyor



Hakan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır teşhis konulamayan hastalığıyla mücadele ettiğini, her şeyden mahrum büyüdüğünü söyledi.



Kilo kaybı yaşadığı için yatağa mahkum olduğunu ifade eden Aktaş, "Arkadaşlarımla en çok da okula gitmeyi özlüyorum. Pencereden arkadaşlarımın oyun oynamasını izleyince çok üzülüyorum. Arkadaşlarım beni ziyarete geldiğinde, 'Bir an önce iyileş de beraber oynayalım seni bekliyoruz' diyorlar." diye konuştu.



Teknolojik ürünlere çok meraklı olduğunu, bilgisayar mühendisi olmak istediğini dile getiren Aktaş, hastalığına çare bulunmasını istediğini belirtti.