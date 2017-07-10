Lüleburgaz ilçesinde bir amatör spor kulübü başkanı, futbol sahasında düzenlenen nikah töreninde "Evet" diyerek hayalini gerçekleştirdi.

Lüleburgaz ilçesinde 1. Amatör Lig takımlarından Celaliyespor Kulübü Başkanı Ediz Fidan, çocukluğundaki futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirdi.



Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi sahasında düzenlenen törende, Deniz Denizhan ile Fidan'ın nikahı Belediye Başkanı Emin Halebak, tarafından kıyıldı.



Nikah törenin ardından çift, futbol topu ile bir süre gösteri yaptı.



Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.







Çocukluğunda sürekli futbol sahasında evlenme hayali kurdu.



Çocukluk yıllarında futbola karşı ilgisinin başladığını ifade eden Fidan, bir dönem oynadığı takımında kulüp başkanlığı yaptığını belirtti.



Futbol hobisini hiçbir zaman bırakmadığını aktaran Fidan, hayatının her alanında futbolun önemli bir yeri olduğunu vurguladı.







Çocukluğunda sürekli futbol sahasında evlenme hayalini kurduğunu anımsatan Fidan, hayalini gerçekleştirmesine destek veren eşi Deniz Denizhan'a da teşekkür etti.



Unutulmayacak bir nikah töreni olduğunu anlatan Fidan, "Benim küçüklüğümden beri hep böyle bir hayalim vardı, futbol sahasında evlenmek, futbol sahasında evet demek, futbol sahasında nikah kıymak. Çok şükür ki bunu da çok sevdiğim Deniz Denizhan ile gerçekleştirdim. Özel bir gündü. Bugün için 1 sene bekledik. Benim için her şey özel kişiyle, özel olsun istedim. Belediye Başkanımız sağ olsun nikahımızı kıydı. Bize bu imkanı sağladı ve tesisleri açtı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.