Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

Çocukluk hayali için futbol sahasında 'Evet' dedi

Lüleburgaz ilçesinde bir amatör spor kulübü başkanı, futbol sahasında düzenlenen nikah töreninde "Evet" diyerek hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluk hayali için futbol sahasında 'Evet' dedi

Lüleburgaz ilçesinde 1. Amatör Lig takımlarından Celaliyespor Kulübü Başkanı Ediz Fidan, çocukluğundaki futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi sahasında düzenlenen törende, Deniz Denizhan ile Fidan'ın nikahı Belediye Başkanı Emin Halebak, tarafından kıyıldı.

Nikah törenin ardından çift, futbol topu ile bir süre gösteri yaptı.

Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Çocukluğunda sürekli futbol sahasında evlenme hayali kurdu.

Çocukluk yıllarında futbola karşı ilgisinin başladığını ifade eden Fidan, bir dönem oynadığı takımında kulüp başkanlığı yaptığını belirtti. 

Futbol hobisini hiçbir zaman bırakmadığını aktaran Fidan, hayatının her alanında futbolun önemli bir yeri olduğunu vurguladı.



Çocukluğunda sürekli futbol sahasında evlenme hayalini kurduğunu anımsatan Fidan, hayalini gerçekleştirmesine destek veren eşi Deniz Denizhan'a da teşekkür etti.

Unutulmayacak bir nikah töreni olduğunu anlatan Fidan, "Benim küçüklüğümden beri hep böyle bir hayalim vardı, futbol sahasında evlenmek, futbol sahasında evet demek, futbol sahasında nikah kıymak. Çok şükür ki bunu da çok sevdiğim Deniz Denizhan ile gerçekleştirdim. Özel bir gündü. Bugün için 1 sene bekledik. Benim için her şey özel kişiyle, özel olsun istedim. Belediye Başkanımız sağ olsun nikahımızı kıydı. Bize bu imkanı sağladı ve tesisleri açtı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #lüleburgaz #saha #evet
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Geçen yıla göre 384 kat arttı
Sonraki Haber
'Süper nine' önce okuma yazma sonra bilgisayar öğrendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.