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Çok konuşulan saldırının şüphelileri yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Çok konuşulan saldırının şüphelileri yakalandı
Göltürkbükü Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya'da yakalandı.

Bodrum'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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