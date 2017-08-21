MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

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Göltürkbükü Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya'da yakalandı.



Bodrum'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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