Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara, Çanakkale'nin de Gelibolu ilçesine sınırları bulunan Çokal Barajı göletinde çok sayıda ölü balık, kıyıya vurdu. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak: "İlk tespitlerimize göre baraj suyunda oksijen miktarında azalma gördük. Bugün de arkadaşlarımız orada dereden ve göletten numune alacak"

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirliliğin nedenini belirlemek amacıyla baraj suyundan, baraj göletine akan dereden ve üst kotta yer alan bir işletmeden numune aldıklarını söyledi.



Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de ölen balıklardan mumune aldığını aktaran Albayrak, "İlk tespitlerimize göre baraj suyunda oksijen miktarında azalma gördük. bugün de arkadaşlarımız orada dereden ve göletten numune alacak." dedi.



Albayrak, numune sonuçlarının ardından daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceklerinin altını çizerek, "Ama bizim tahminimize göre o bölgede bir kaç yerleşim bölgesi var ve bu yerleşim bölgelerinde hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu hayvancılık tesislerinin sularının dere vasıtasıyla baraja karıştığını düşünüyoruz.



Aynı zamanda da hava sıcaklığı geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde yükselmişti. Bu hadisenin de balık ölümlerinde etkili olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



Konuyu titizlikle araştırdıklarını ifade eden Albayrak, numune sonuçlarının gelecek hafta içinde çıkacağını sözlerine ekledi. Malkara ilçesine bağlı Emirali Mahallesi'nde tarımla uğraşan İlhan Özkan, kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle baraj suyunu ekim alanlarında kullanamadıklarını bildirdi.



Mahalle sakini Sinan Çetinkaya da barajdaki kirliliğin fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini vurguladı. Emirali Muhtarı Cemalettin Sertkaya ise ölen balıklar nedeniyle çevreye pis kokular yayıldığını ifade etti.