Antalya'da 2015 yılında yaşanan selde çöken köprü hâlâ kullanılıyor. Yüzde yüz hasar gören köprünün kullanılması büyük risk taşıyor. Köprü, 1 ay sonra yapılacak ihalenin ardından yıkılacak.

Antalya ve Muğla'yı birbirine bağlayan bu köprü yüzde yüz hasarlı. Ancak vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediliyor.



Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılındaki sel felaketinde büyük hasar gördü.



Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatıldı. Ancak vatandaşlar kapatılan köprü yeniden kullanmaya başladı.



Köprüyü daha çok Korubükü Mahallesi sakinleri, turistler ve ağır iş makineleri ve hafriyat kamyonları kullanıyor.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, 1 ay içinde yapılacak ihalenin ardından yeni köprünün inşaatına başlanacağını söyledi.





ulusal.com.tr