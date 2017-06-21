Fatih'teki operasyonda çorap içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen yaşı küçük şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı Mahallesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ev, iş yeri, metruk bina ve araçta arama yaptı.



Ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolü yaptığı sırada duvarlarla çevrili bir bahçeden çıkarak kaçmaya çalışan yaşı küçük bir şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.



Yapılan aramada üzerinde 2 bin lira ve bir kuru sıkı tabanca bulunan şüphelinin çıktığı bahçede özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, çoraplar içerisinde satışa hazır hale getirilmiş farklı miktarlarda, uyuşturucu hap, kokain, esrar ve hassas terazi ile mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 9 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

