Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Çalı Kuşu Sokağı'nda karşılaşan Rahman K. (34) ve Hasan Gündüz (27) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Rahman K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Gündüz'e ateş etmeye başladı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan Hasan Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçarak evinde gizlenen Rahman K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Rahman K'nin eşinin kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 2 gün önce emniyete giderek Hasan Gündüz'den şikayetçi olduğu ileri sürüldü.