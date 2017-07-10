Çorum'da trafikte yaşanan akılalmaz kazada büyük bir faciadan dönüldü. Hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ölümden döndü

Çorum'da trafikte yaşanan akılalmaz kazada büyük bir faciadan dönüldü.



Hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ölümden döndü.



Çorum'da yaşanan ve yaklaşık 3 yıllık olduğu belirtilen bir görüntü sosyal medyada günün konusu oldu.



Çorum'da trafikte seyir halindeki bir otomobilden, oto koltuğuyla birlikte yola düşen bebek, ölümden döndü.



Bu sırada trafiğin boş olması da olası bir faciayı önledi. Hemen aracı durdurup koşarak bebeklerini yoldan alan aile, büyük bir şok yaşadı.



İşte o görüntüler:

