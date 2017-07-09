Alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Çorum'da alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürelen kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.



İddiaya göre Bahabey Çamlığı'nda, Hamit B. (50) ile Cengizhan Çakaröz (27) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Hamit B, Çakaröz'ü 3 yerinden bıçakladı.



Kavgayı ayırmak isteyen Cengiz S'nin (32) ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakaröz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.