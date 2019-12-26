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Çorum'da evde çıkan yangında Satı Zavur hayatını kaybetti

Çorum'da bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

YURT 26.12.2019, 14:12 26.12.2019, 14:14
Çorum'da evde çıkan yangında Satı Zavur hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Sarışeyh köyünde yalnız yaşayan Satı Zavur'un evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 

İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yangının Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı.

Zavur'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: AA
#çorum #yangın
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