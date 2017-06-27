Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Durmuş Bektaş'ın (48) kullandığı 34 ZT 629 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nun Çayırköy mevkisinde takla atıp yol kenarına devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki eşi Nazife (48) ve oğlu Onur Bektaş (11) ile Reyhan (42) ve Furkan Akgün (9) yaralandı.



Ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Bektaş, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bektaş ailesi fertlerinin, bayram ziyareti için İstanbul'dan Giresun'a gittikleri öğrenildi.