TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Durmuş Bektaş'ın (48) kullandığı 34 ZT 629 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nun Çayırköy mevkisinde takla atıp yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Nazife (48) ve oğlu Onur Bektaş (11) ile Reyhan (42) ve Furkan Akgün (9) yaralandı.

Ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Bektaş, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bektaş ailesi fertlerinin, bayram ziyareti için İstanbul'dan Giresun'a gittikleri öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #osmancık #çorum
banner863
Önceki Haber
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sonraki Haber
Kayserispor sezonu açıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.