Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

Çorum'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Süleyman Çakır'ın (39) kullandığı 56 AVG 74 plakalı otomobil, çevre yolu Toptancılar Sitesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Cumhur Yavuz'a (43) çarptı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çakır, polis tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #çorum
Önceki Haber
Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine dikkat
Sonraki Haber
New York borsası yükselişle açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.