Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Süleyman Çakır'ın (39) kullandığı 56 AVG 74 plakalı otomobil, çevre yolu Toptancılar Sitesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Cumhur Yavuz'a (43) çarptı.



Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Çakır, polis tarafından gözaltına alındı.