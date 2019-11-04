Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Büyük Söğütözü köyü civarında Mücahit T. ile aralarında husumet bulunan Vahit Mazlum (18) ve Sefa Ş. (20) tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mücahit T, tabancayla karşı tarafa rastgele ateş etti. Göğsünden vurulan Mazlum, olay yerine hayatını kaybetti, arkadaşı Sefa Ş. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sefa Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayda yaşamını yitiren Vahit Mazlum'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aracıyla kaçan Mücahit T'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada Mazlum ile Sefa Ş'nin, iki hafta önce Mücahit T'ye ait kent merkezindeki bir iş yerini kurşunladıkları öne sürüldü.