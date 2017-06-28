Bayat ilçesinde takla atan otomobilden yola savrulan 2 kişi, otobüsün altında kalarak can verdi

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Halit Kavukçu'nun kullandığı 06 Z 2485 plakalı otomobil, Bayat-Çankırı Karayolu'nun Eskialibey köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprünün korkuluk demirlerine çarptı.



Takla attıktan sonra ters dönen otomobilden yola savrulan Emre ve Sinan Kavukçu, aynı istikamete giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 KC 136 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün altında kaldı. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



Otomobilde sıkışan sürücü Halit ile beraberindeki Savaş, Osman ve Ayşe Kavukçu, Bayat Belediyesi itfaiye ekibi ve 112 acil yardım ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden Emre ve Sinan Kavukçu'nun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.