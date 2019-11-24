Çorum'daki kazada Nevzat Yokuş ile Hacer, Nisa ve Esra Cantürk hayatını kaybetti

Çorum-İskilip kara yolunun 31'inci kilometresinde, Nevzat Yokuş'un (47) kullandığı 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile Sadık B. yönetimindeki 19 FA 755 plakalı minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin hafif ticari aracın sürücüsü Yokuş ile beraberindeki Hacer (43), Nisa (19) ve Esra Cantürk (17) oldukları tespit edildi.

Yaralıların ise aynı araçtaki Ayşe Yokuş (48) ile minibüste bulunan Yeter (71), Sadık (30) ve Yusuf Arslan (42) oldukları belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin, yakınlarının İskilip'teki düğün törenine gittikleri öğrenildi.