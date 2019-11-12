Çorum Guinness Rekorlar kitabına girdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden belgeyi aldı.

Aylardır hazırlıkları süren ve dün tamamlanan 11 milyon fidanın toprakla buluşturma etkinliğinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Geleceğe nefes, ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç ve orman sevgisi açısından dünyaya örnek bir seferberlik oldu. Böyle bir projenin ilgi göreceğini bilerek yola çıktık ama bu kadar yoğun olacağı, bu işin bizlerin değil bir memleket meselesi haline geleceği konusunda da bu kadar büyük beklenti içerisinde değildik. Bu anlamda vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da 2023 noktada 11 milyon fidanın 1 milyon kişi tarafından toprakla buluşturulduğunun altını çizerek, etkinliğinin amacının fidan dikmeyi sahiplendirmek olduğunu söyledi.

Fidan dikme etkinliği için iki dünya rekorunun konuşulduğuna ancak daha fazla rekora aday olunabileceğine işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik, daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk. Diğer bir Guinness rekorundan daha bahsettik, dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü 11 Kasım'da fidan dikenlerin dikim süresi üç saat içerisinde ve sonrasında çektikleri insan fotoğraflarını da gelecegenefesalbum.com sitesine yüklemelerini söylemiştik, bu yüklemeler hala devam ediyor. Bu yüklemeler henüz tamamlanmış değil. Bunun sonuçları da inşallah tam anlamıyla, teknik gereklilikleri yerine getirdikten sonra Guinness tarafından tescil edilecektir diye düşünüyorum."

Pakdemirli, etkinlik kapsamında 3 yaşında bir çocuğun fidan sulaması ve bir dedenin bastonuyla yamaçta fidan dikmesine ilişkin fotoğrafları görünce duygulandığını kaydetti.

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici de dün Çorum'da 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekorunun kırıldığına tanıklık ettiklerini belirterek, "Büyük bir mutlulukla bir saat içinde en çok ağaç dikme rekorunu şu andan itibaren 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğunu resmi olarak onaylıyorum. Küresel ısınmaya karşı dünya çapında yapılan bu büyük sosyal proje içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.