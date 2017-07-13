Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 12.19'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.



Yerin 12.55 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 12.19'da oldu.



Kandilli Rasathanesi de depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu aktardı.



Depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr